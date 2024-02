Dode bij huisbrand in Mundo Nobo

WILLEMSTAD – Een verwoestende brand heeft vanochtend vroeg een houten huis in de Sisalstraat, Mundo Nobo, in de as gelegd. Daarbij is een man om het leven gekomen. Brandweerlieden waren snel ter plaatse, maar konden het leven van de bewoner niet meer redden.

De brand, die zowel het huis als de omliggende bomen in as legden, maakte het onmogelijk voor de bewoner om te ontsnappen. Buurtbewoners hadden al aangegeven dat de man waarschijnlijk nog binnen was, informatie die de reddingsoperatie des te urgenter maakte.

De brandweerlieden vonden de bewoner uiteindelijk in een kamer aan de achterzijde van het huis, waar hij was bezweken aan zijn verwondingen.

Na het blussen van de brand werd het terrein een plaats voor onderzoek, waar politieonderzoekers en een forensisch arts de tragische dood van het slachtoffer vaststelden.

Dit incident volgt kort op een soortgelijke tragedie minder dan een week geleden in de wijk Monte Carmelo, waarbij ook een leven te betreuren viel door een huisbrand.