Dode man bij Shut blijkt te zijn vermoord Redactie 09-07-2024

WILLEMSTAD – Uit onderzoek blijkt dat de 23-jarige Riklangelo Girigori Flaneur, wiens lichaam op 1 juli jongstleden bij Shut werd gevonden, is vermoord. Politiewoordvoerder Mauritz Rosalina bevestigt aan Extra dat het om een moordzaak gaat, nadat een autopsie op het lichaam van het slachtoffer werd uitgevoerd.

Op maandagmiddag rond 12:20 uur ontving de politiecentrale een melding dat er in de omgeving van Shut een man zonder tekenen van leven was gevonden. Een politie-eenheid die ter plaatse kwam, trof een man aan met een verwonding aan zijn hals.

In de nabije omgeving werd een motorfiets aangetroffen en in beslag genomen voor verder onderzoek. De politiearts die ter plaatse was, stelde het overlijden vast.

Op bevel van de officier van justitie werd het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. Rosalina gaf aan dat de recherche-afdeling volledig bezig is met het onderzoek en dat arrestaties in de komende dagen niet worden uitgesloten.

