Dode man met zware verwondingen gevonden in Suffisant

WILLEMSTAD – De politie heeft vanochtend een dode man gevonden achter het ballpark van Suffisant. De man was zwaar mishandeld en had een gebroken been. Ook had hij verschillende kogelverwondingen aan zijn lijf.

Het gaat om een relatief jonge man, maar zijn identiteit is nog niet vrijgegeven. Getuigen van wat er vanochtend is gebeurd wordt gevraagd zich te melden.

