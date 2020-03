13 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Gistermiddag is een toerist dood aangetroffen in het voormalige Hilton Hotel, dat nu Dreams Resort heet.

Het gaat om een Canadese man. Volgens zijn reisgenoten die met de Èxtra praatten, voelde de man zich niet lekker en ging hij even wat rusten. Zijn lichaam is door het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of de man een natuurlijke dood is gestorven.