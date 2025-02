Politie en Justitie Dodelijk ongeval bij Goisco Dick Drayer 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een voetgangster is gistermiddag overleden nadat zij werd aangereden op de Schottegatweg-Noord ter hoogte van Goisco. De impact van het ongeval was zo groot dat de vrouw haar verwondingen niet overleefde.

Het ongeluk gebeurde iets na half drie ’s middags, toen de politiecentrale een dringende melding ontving over een ernstig verkeersongeval. Een eenheid van de politie werd met spoed naar de locatie gestuurd. Daar bleek dat een oudere vrouw de weg overstak op het moment dat een naderend voertuig haar raakte.

Hulpdiensten vervoerden het slachtoffer met spoed naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Ooggetuigen verklaarden dat het voertuig met hoge snelheid reed en dat de vrouw door de klap ver weg werd geslingerd. De verkeerspolitie sloot een deel van de Schottegatweg-Noord richting Biesheuvel af om onderzoek te doen.

Later op de middag maakte de politie de naam van het slachtoffer bekend. Het gaat om de net 81 jaar oud geworden Angela Marie Willems, geboren op Curaçao op 29 januari 1944. Dit is het tweede dodelijke verkeersongeluk in korte tijd op het eiland.