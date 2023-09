Dodelijk schietincident in Curaçao: politie start intensief onderzoek

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao is met een intensief onderzoek begonnen naar een schietincident waarbij een jonge man om het leven is gekomen. De man, met initialen T.J. had schotwonden opgelopen en werd door een vrouw naar het Curaçao Medical Center, CMC gebracht.

Het slachtoffer verkeerde bij aankomst in het CMC in kritieke toestand. Reanimatie van de man mocht niet meer baten, hij overleed kort daarna.

De politie is momenteel bezig met onderzoek op meerdere locaties, waaronder de Seru Fortunaweg, de plaats van het schietincident, en het CMC in verband met deze zaak.

Verdere updates over dit worden verstrekt zodra er meer informatie beschikbaar komt.