Dodelijk slachtoffer bij Sta. Cruz is de 50-jarige Recheline Hooi

WILLEMSTAD – De vrouw die vanochtend bij Sta. Cruz om het leven kwam bij een verkeersongeluk is de 50-jarige Recheline Hooi. Het ongeluk gebeurde om half negen op de Serapio A. Pinedo weg, vlak voor de bocht nabij JLB.

Uit het voorlopige onderzoek bleek dat een van de voertuigen op de verkeerde weghelft terecht was gekomen en in botsing was gekomen met een andere auto die uit de tegenovergestelde richting kwam.

Rond 10.10 uur werd de politiecentrale geïnformeerd dat mevrouw Recheline Hooi, geboren op Curaçao op 14 november 1973, ter plaatse was overleden als gevolg van de verwondingen die ze had opgelopen bij het ongeval. De politiearts constateerde de dood.

Recheline is de veertiende dode in het verkeer dit jaar. Vorig jaar lieten 26 mensen het leven op de weg.