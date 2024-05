Verkeer Dodelijk slachtoffer Sta Rosaweg is 24-jarige Rayvian Provence Dick Drayer 22-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie heeft de identiteit vrijgegeven van de jongen die gisteren op zijn scooter bij een ongeluk op de Sta Rosaweg om het leven kwam. Het gaat om de 24-jarige Rayvian Nicolaas Moises Provence, geboren op Curaçao op 10 januari 2000.

Rayvian reed gistermiddag op de Santa Rosaweg in de richting van de stad, toen het verkeer voor hem snelheid minderde. Om een ongeluk te voorkomen leek hij de auto’s voor hem in te willen halen. Daarbij gleed zijn scooter weg en raakte hij een tegenligger. Rayvian liep daarbij verwondingen op aan zijn hoofd en bleef roerloos op het wegdek liggen. Vermoedelijk was hij op slag dood.

Rayvian is het vierde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar op Curaçao en de derde kwetsbare verkeersdeelnemer die het leven laat. Eerder dit jaar verloren al twee voetgangers hun leven in het verkeer.