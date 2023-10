Dodelijke familieruzie op de Amerikaweg

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg is een familieconflict tussen drie broers geëscaleerd. daarbij is een van de broers dodelijk neergestoken. Hij was door een andere broer in zijn zij en keel gestoken. Een toegesnelde ambulance kon niets meer voor hem doen. Het gaat om de 61-jarige Ramiro Inaro Obispo.

Een andere broer die betrokken was bij het conflict had verwondingen aan zijn keel en hoofd opgelopen en werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Curaçao Medical Center vervoerd voor medische behandeling.

De verdachte van de gewelddadige aanval, R.H.Obispo, een 58-jarige man geboren op Curaçao, bevond zich nog steeds ter plaatse en is gearresteerd. Hij werd voorgeleid aan een assistent-officier van justitie, die zijn voorlopige hechtenis beval in afwachting van verder onderzoek.

Het onderzoek naar de exacte toedracht van het incident en de motieven achter de gewelddadige escalatie worden voortgezet door de politie. Ramiro is het zesde dodelijke slachtoffer dit jaar, die het leven laat vanwege moord of doodslag.