Dodgers winnen voor het eerst in 32 jaar weer honkbaltitel

Foto – Èxtra

Sport – De honkballers van Los Angeles Dodgers zijn voor het eerst sinds 1988 kampioen geworden in de Amerikaanse Major League Baseball.

De ploeg versloeg Tampa Bay Rays in het zesde duel van de World Series en nam daarmee een beslissende 4-2 voorsprong in de Best-of-Seven finalereeks.

Werper Kenley Jansen kwam opnieuw niet in actie bij de Dodgers. Hij speelde zondag een onfortuinlijke rol, want in zijn inning draaide Tampa Bay een achterstand van 7-6 om in 8-7 winst.

