Doe mee met de Big Live Nature Quiz van DCNA en win een zeiltocht

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) nodigt alle inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius uit om op vrijdag 2 juli om 18.00 uur, deel te nemen aan de eerste Big Live Nature Quiz. De quiz is gratis, online, live, interactief en bevat vragen over dieren in Nederlands Caribisch gebied. Deze leuke quiz is in het Engels, maar de vragen zijn ook Nederlands en Papiaments ondertiteld. Je kunt vanuit huis online meedoen of naar een van de uitzendlocaties op jouw eiland gaan. Je kunt alleen meedoen of een team vormen met maximaal 4 vrienden/familieleden/collega’s. Het winnende team wint een zeil-/snorkeltocht rond hun eiland. Zorg ervoor dat u zich registreert op biglivenaturequiz.org.

Datum en Tijd

Inwoners van de zes Caribisch Nederlandse eilanden van 18 jaar en ouder worden uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste jaarlijkse Big Live Nature Quiz voor volwassenen. De quiz vindt plaats op vrijdag 2 juli 2021, van 18:00 uur tot 19:00 uur AST. Tussendoor is er een korte pauze om te socializen en wat eten en drinken te pakken ter voorbereiding op ronde twee.

Teams

Doe alleen mee of vorm een team met maximaal 4 vrienden/familieleden/collega’s.

Locatie

Je kunt op twee manieren deelnemen. Deelnemers kunnen online meespelen vanuit het werk of vanuit huis met vrienden en familie of je kunt naar een aangewezen bar of restaurant (Bonaire: Hillside, Saba: Long Haul, St. Eustatius: Blue Bead Bar & Restaurant, St. Maarten: Dinghy Dock Sailors Bar) waar de quiz live uitgezonden wordt.

Reserveer je plek

Groepen bestaande uit één tot vier leden moeten zich van tevoren aanmelden bij biglivenaturequiz.orgom deel te kunnen nemen. Mensen die wensen deel te nemen op een live uitzendlocatie moeten ook een tafel reserveren bij de bar of restaurant (Bonaire: Hillside, Saba: Long Haul, St. Eustatius: Blue Bead Bar & Restaurant, St. Maarten: Dinghy Dock Sailors Bar)

Wat heb je nodig

Het is niet nodig vooraf te studeren voor de quiz. Wat je alleen nodig hebt voor de deelname is een online registratie (biglivenaturequiz.org), een internetverbinding, een computer, een telefoon om antwoorden door te geven en een positieve instelling.

Als je een team vormt en vanuit huis of werk meedoet, moet je fysiek bij elkaar komen achter 1 computer en heb je slechts 1 mobiele telefoon per team nodig om je teamantwoord op te geven.

Als je vanuit een van de aangewezen bars deelneemt, moet je je online aanmelden (biglivenaturequiz.org), een tafel reserveren bij de bar of restaurant (Bonaire: Hillside, Saba: Long Haul, St. Eustatius: Blue Bead Bar & Restaurant, St. Maarten: Dinghy Dock Sailors Bar)en hoef je alleen een mobiele telefoon mee te nemen.

Thema: Caribisch Nederlandse dieren

De quiz zal bestaan uit een totaal van 35 triviale meerkeuzevragen. De quiz zal in het Engels zijn, maar de vragen zullen ook een Nederlandse en Papiamentu ondertiteling hebben. Er zullen vijf categorieën zijn: Mariene Dieren, Land Dieren, Geluiden in de Natuur, Speciale Soorten, en Mens en Natuur.

Prijzen

Het winnende team wint een zeil-/snorkeltocht rond hun eiland. Het tweede en derde team krijgen t-shirts en hoeden.

Jaarlijkse Quiz voor volwassenen en kinderen

De DCNA ondersteunt onder meer STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Aruba National Park Foundation, Saba Conservation Foundation, STENAPA op Sint Eustatius en Nature Foundation Sint Maarten met hun natuureducatieprogramma’s. De online Big Live Nature Quiz is gemaakt om de burgers op een leuke interactieve manier voor te lichten over natuurbehoud, om het gevoel van trots zijn op de natuur van de eilanden te stimuleren, om milieuvriendelijke praktijken aan te moedigen, om de natuurbehoud projecten van de parken te ondersteunen en om mensen in heel het Nederlands Caribisch gebied met elkaar in contact te brengen. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement voor volwassenen en kinderen. De Kids-editie staat gepland voor begin oktober.

De Big Live Nature Quiz wordt genereus gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de activiteiten van DCNA worden ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.

