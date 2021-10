“Doe mee met de DCNA Gratis Big Live Nature Quiz en win een Zeiltocht”|Advertentie

29 Gedeeld

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) nodigt studenten van 12-14 jaar die op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius wonen uit, om deel te nemen aan de tweede aflevering van de Big Live Nature Quiz for Kids! Het is gratis, online, live, interactief en bevat vragen over Nederlands Caribische dieren.

Deze leuke quiz is in het Engels, maar de vragen zijn ook Nederlands en Papiaments ondertiteld. In Caribisch Nederland doen verschillende scholen mee. Studenten kunnen online vanuit huis of op schoolevenementen deelnemen. Neem vandaag nog contact op met de DCNA om te leren hoe u een evenement op uw school kunt organiseren! Je kunt alleen (solo) meedoen of een team vormen met max 4 vrienden/familie/klasgenoten. Het winnende team wint een zeil-/snorkeltocht rond hun eiland. Zorg ervoor dat u zich registreert op biglivenaturequiz.org.

Datum en Tijd

Studenten van de zes Nederlands Caribische eilanden van 12-14 jaar en ouder worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede jaarlijkse Big Live Nature Quiz voor kinderen. De quiz vindt plaats op woensdag 20 oktober van 10:00-11:30 uur AST.

Teams

Neem alleen (solo) mee of vorm een team met max 4 vrienden/familie/schoolgenoten.

Locatie

Je kunt op twee manieren deelnemen. Deelnemers spelen online vanuit huis met vrienden en/of familie of je kunt deelnemen aan één van de vele klasevenementen die de scholen organiseren voor de quiz!

Reserveer je plek

Groepen bestaande uit één tot vier leden moeten zich vooraf registreren voor deelname bij biglivenaturequiz.org.

Vereisten

Het is niet nodig om je voor te bereiden of van tevoren te studeren voor de quiz. Het enige wat je nodig hebt om deel te nemen is de online registratie (biglivenaturequiz.org), een internetverbinding, een computer, een telefoon om vragen te beantwoorden en een goede instelling.

Als je een team vormt en vanuit huis meedoet, moet je fysiek bij elkaar komen achter 1 computer en heb je maar 1 mobiele telefoon per team nodig om je teamantwoord telkens te verzenden.

Als je lid wordt van je school, hoef je je alleen maar online te registreren (biglivenaturequiz.org) en een mobiele telefoon of een smart device mee te nemen om de antwoorden in te sturen.

Thema: Nederlands Caribische Dieren

De quiz zal in totaal 35 meerkeuzevragen en triviale vragen bevatten. De quiz is in het Engels, maar de vragen zijn ook Nederlands en Papiaments ondertiteld. Er zullen vijf categorieën zijn: Mariene Dieren, Land Dieren, Speciale soorten en Mens & Natuur.

Prijzen

Het winnende team wint een zeil/snorkeltocht rond het eiland. De teams op de tweede en derde plaats ontvangen t-shirts en hoedjes.

Jaarlijkse Quiz voor volwassenen en kinderen

De DCNA ondersteunt Aruba National Park Foundation, STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Saba Conservation Foundation, STENAPA op St Eustatius en Nature Foundation Sint Maarten onder anderen met hun educatie programma’s. De online Big Live Nature Quiz is gemaakt om burgers te scholen op een leuke en interactieve wijze over natuurbescherming, om een gevoel van trots te kweken over de natuur van de eilanden, natuurvriendelijke praktijken te ondersteunen, de conservatie projecten van de parken te ondersteunen en om mensen over de Nederlandse Cariben met elkaar in contact te brengen. Dit is een jaarlijks evenement voor volwassenen en kinderen. De volgende editie voor Volwassenen staat gepland voor het voorjaar van 2022.

De Big Live Nature Quiz wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel Kwaliteit (LNV) en de DCNA activiteiten worden ondersteund door de Nederlandse Postcode Loterij.

Volg de Big Live Nature Quiz

Kijk op het DCNA Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), op Instagram (DCNAnature) of op biglivenaturequiz.org. Als vragen heeft, stuur dan een email naar [email protected] of [email protected] of bel ons op het nummer +599-717-5010.

(Bron: DCNA)

