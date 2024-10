Algemeen Doek valt voor Kinderoorden Brakkeput Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

De Stichting Kinderorden Brakkeput moet noodgedwongen haar deuren sluiten na jaren van forse subsidiekortingen. De organisatie, die zich richtte op intensieve begeleiding van jongens met complexe problemen, kan het financieel niet langer volhouden na een halvering van de subsidie in vijf jaar tijd. Het bestuur van de instelling heeft besloten om per 1 januari alle cliënten en medewerkers onder te brengen bij Fundashon Guia, Eduká i Forma (FGEF) te Santa Rosa.

In 2018 ontving de stichting nog ruim 1,8 miljoen gulden aan overheidssubsidie, maar sindsdien is dit bedrag geleidelijk teruggebracht tot slechts 900.000 gulden dir jaar. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen en brieven aan de overheid kon de instelling deze drastische afname van financiële steun niet opvangen.

Overname

De cliënten en medewerkers van Kinderorden Brakkeput worden overgedragen aan FGEF, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor Huize St. Jozef, Kas Bruder Pius en Huize Rose Pelletier. Deze overname is volgens de overheid in lijn met het beleid om zorginstellingen te clusteren voor een efficiënter beheer en lagere kosten. FGEF biedt een breed scala aan zorg, waaronder opvang voor jonge kinderen met sociale en psychische problemen, meisjes uit onveilige situaties en tijdelijke huisvesting voor tienermoeders in nood.

Kinderorden Brakkeput had een capaciteit voor 52 jongens in de leeftijd van zes tot achttien jaar. De instelling bood intensieve begeleiding aan jongeren met een combinatie van ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen. Doel van de begeleiding was om de jongens op een punt te brengen waar zij zelfstandig in de samenleving kunnen functioneren. Ook waren er speciale voorzieningen voor noodsituaties.

De sluiting van de instelling is een tegenslag voor de jeugdzorg op Curaçao, die al langer onder druk staat door bezuinigingen.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

0