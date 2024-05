Politie en Justitie Dominicaanse Republiek levert bendelid ‘Nuto’ uit aan Curaçao Redactie 30-05-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Dominicaanse Republiek heeft na meer dan een jaar Urvin ‘Nuto’ Wawoe aan Curaçao uitgeleverd, zo meldt het Openbaar Ministerie op het eiland. Nuto werd vorig jaar gearresteerd op het Caribische eiland, samen met Terence de Vries en Dennis Goedee, die banden zou hebben met Ridouan Taghi.

Terwijl de Vries en Goedee inmiddels aan Nederland zijn uitgeleverd, is Nuto nu op Curaçao aangekomen. Hij wordt beschouwd als een van de leiders van de criminele Curaçaose bende ‘No Limit Soldiers’ (NLS), en wordt verdacht van betrokkenheid bij moord, grootschalige drugshandel en het witwassen van geld op zowel Curaçao als Sint-Maarten.

De arrestatie van Nuto vond plaats in het kader van het Themis-onderzoek, een uitgebreid onderzoek naar criminele organisaties op Curaçao en Sint-Maarten. In november 2020 werd in het eerste deel van dit onderzoek Shurandy ‘Tyson’ Quant, een jeugdvriend van Wawoe uit de wijk Koraal Specht, gearresteerd in Dubai. Quant was een ander kopstuk van de NLS.

Overdracht

De uitlevering van Dennis Goedee en Urvin Laurence Wawoe werd eerder goedgekeurd door het Hooggerechtshof in de Dominicaanse Republiek. Beide mannen, die gelinkt worden aan maffiaorganisaties, hebben een jaar lang geprobeerd hun overdracht aan Nederland te voorkomen. Nederland had hun uitlevering gevraagd op basis van aanklachten die onder andere het plannen van ontvoeringen van prinses Amalia en premier Mark Rutte omvatten, zo claimt Diario Libre in Santo Domingo.

Dennis Goedee wordt gezien als een belangrijk lid van de Mocro Maffia, een organisatie die naar verluidt de drugshandel in Nederland controleert. Bij hun arrestatie vorig jaar namen de Dominicaanse autoriteiten voertuigen, kunstwerken en andere luxeartikelen in beslag. Ook werd een boerderij met exotische dieren, waaronder vierenzestig honden van verschillende rassen, in beslag genomen.

Uitlevering

Tijdens de operaties waarbij Goedee en Nuto werden gearresteerd, werd ook Terence Angelo Richard de Vries opgepakt in een appartement in de straat General Cambiasso in Ensanche Naco. Hij verzette zich enkele maanden tegen zijn uitlevering, maar besloot zich in augustus over te geven. Zijn vertrek uit het land vond plaats in september 2023.

Met de uitlevering van Nuto is een belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde misdaad op Curaçao en in de regio. De behandeling van de resterende delen van het Themis-onderzoek zal naar verwachting meer duidelijkheid brengen over de omvang van de criminele netwerken en de betrokkenheid van andere verdachten. Curaçao hoopt hiermee een einde te maken aan de invloed van deze bendes en de veiligheid op het eiland te vergroten.