Dominicaanse Republiek levert veroordeelde Nederlander uit aan Nederland

SANTA DOMINCO – De Nederlander Terence de Vries wordt door de Dominicaanse Republiek uitgeleverd aan Nederland, zoals deze week besloten door de Hoge Raad in dat land. Nederland zoekt De Vries vanwege zijn veroordeling voor drugshandel door het gerechtshof in Amsterdam.

In 2018 werd De Vries veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf door het gerechtshof, en deze straf werd in 2019 bevestigd na cassatie door de Hoge Raad. Destijds was De Vries voortvluchtig en werd hij gezocht in Suriname vanwege zijn betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij.

Tijdens zijn zaak voor de rechtbank werd hij vrijgelaten in afwachting van het strafproces. Later ontdekte de Nederlandse justitie dat De Vries in Suriname gezocht werd voor moord en dat hij op de opsporingslijst van Interpol stond. Door een fout was dit bij zijn arrestatie niet opgemerkt.

Sinds april van dit jaar zit De Vries gedetineerd in de Dominicaanse Republiek. Hij koos voor een verkorte procedure om te worden uitgeleverd.

In april werd De Vries samen met de Nederlanders Dennis Goedee en Urvin ‘Nuto’ Wawoe aangehouden. Wawoe wordt gezien als een leidende figuur binnen de criminele organisatie No Limit Soldiers van Curaçao en wordt gezocht vanwege onder meer het geven van opdrachten voor liquidaties.

Nederland zoekt Dennis Goedee vanwege internationale cocaïnehandel. Maar hij wordt ook in verband gebracht met bedreigingen aan het adres van het Nederlandse Koningshuis, waaronder prinses Amalia.