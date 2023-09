Dominicaanse Republiek staakt tijdelijk export van bananen om prijs te stabiliseren

SANTA DOMINGO – De Dominicaanse Republiek heeft de export van bananen opgeschort om de prijzen in de hand te houden. Verantwoordelijk minister, Joel Santos Echavarría, maakte het besluit bekend na een buitengewone zitting van de Nationale Raad voor Voedsel- en Voedingssoevereiniteit en Veiligheid. De maatregel gaat vandaag in moet binnen dertig dagen herzien worden.

De maatregel maakt deel uit van een bredere strategie, zoals vastgelegd in de Nationale Ontwikkelingsstrategie 2030. Hierin wordt aangegeven dat de Dominicaanse staat de productiviteit, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de agroproductieketens moet garanderen, met als doel bij te dragen aan de voedselzekerheid in het land.

De tijdelijke stopzetting van de export kan ook gevolgen hebben voor de bananenmarkt in de Caribische regio, waarvan Curaçao een onderdeel is. Het is nog onbekend of en hoe dit besluit de beschikbaarheid en prijs van bananen op Curaçao zal beïnvloeden.