Buitenland Dominicaanse Republiek verhoogt uitzettingen van Haïtianen Dick Drayer 03-10-2024 - 2 minuten leestijd

President Luis Abinader leidde gisteren de vergadering van de Raad van Defensie waarin de regering maatregelen aankondigde om de illegale Haïtiaanse bevolking te verminderen | Foto: Jose Alberto Maldonado

SANTO DOMINGO – De Dominicaanse Republiek heeft aangekondigd dat het wekelijks tot 10.000 ongedocumenteerde Haïtianen zal uitzetten, als onderdeel van een breed plan om de migratiestromen vanuit Haïti in te perken. Deze beslissing komt voort uit zorgen over de nationale veiligheid en de traagheid van internationale steun aan Haïti om de orde te herstellen, aldus president Luis Abinader.

President Abinader maakte bekend dat de regering geen verdere uitleg hoeft te geven over het uitvoeren van haar migratiewetten. “Onze prioriteit is de veiligheid van de Dominicaanse bevolking en het handhaven van onze nationale soevereiniteit,” verklaarde hij na een bijeenkomst van de Dominicaanse Raad van Defensie en Nationale Veiligheid. Hij voegde eraan toe dat de maatregelen worden geïntensiveerd omdat de internationale gemeenschap, ondanks beloftes, onvoldoende snel actie onderneemt om de situatie in Haïti te stabiliseren.

De migratiecrisis heeft diepe wortels in de politieke en sociale chaos in Haïti, dat sinds lange tijd te kampen heeft met bendegeweld en politieke instabiliteit. Hoewel er een politiemissie is opgezet om de orde in het buurland te herstellen, blijft de situatie fragiel, en de Dominicaanse Republiek voelt zich genoodzaakt om zelfstandig in te grijpen.

Naast de uitzettingen, kondigde de Dominicaanse overheid aanvullende maatregelen aan. Zo wordt de strijd tegen mensensmokkel uitgebreid in samenwerking met internationale veiligheidsorganisaties. Ook wordt de grensbewaking versterkt door de inzet van moderne technologie zoals drones en camera’s. De Dominicaanse migratiedienst zet meer personeel in en hun medewerkers krijgen extra training in crisisbeheersing en mensenrechten, om ervoor te zorgen dat de uitzettingen volgens de wet en met respect voor menselijke waardigheid worden uitgevoerd.

In 2023 werden al 250.000 Haïtianen gedeporteerd uit de Dominicaanse Republiek, en de nieuwe maatregelen, waaronder het terugsturen van 10.000 migranten per week, laten zien dat de Dominicaanse regering vastbesloten is de controle over de grens met Haïti te behouden. Er wordt ook gewerkt aan de verbetering van grensposten en andere infrastructuur om de uitzettingen efficiënter te laten verlopen.

De regio kijkt met zorg naar de ontwikkelingen, omdat de situatie niet alleen humanitaire implicaties heeft voor de Haïtiaanse bevolking, maar ook spanningen tussen de twee landen op het gedeelde eiland Hispaniola kan verergeren.

0