Donatie aan stichting Ride for the Roses in teken van hoop

WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van de 18e editie van het Ride, Walk en Swim for the Roses evenement op 28 januari, heeft het lokale bedrijf Kukudushi Kòrsou handgemaakte sieraden van lokale schelpjes geschonken aan mensen die strijden tegen kanker, als symbool van hoop en inspiratie.

Deze sieraden, gemaakt van een specifiek soort slakkenhuisje dat alleen op Curaçao voorkomt, zijn voorzien van een ingebouwde chip. Met deze chip kan men de route volgen van de schildpad ‘Hope’, die onlangs nog in de Caribische wateren bij de Colombiaanse noordkust zwom. Het initiatief is bedoeld om inspiratie en hoop te bieden aan degenen die worstelen met de ziekte.

De sieraden, vervaardigd door vooral alleenstaande moeders, bevatten een mini-roosje en een lampje, symbolen van de Ride. De ingebouwde chip met lokale software biedt gebruikers de mogelijkheid om via hun mobiele telefoon informatie op te vragen, zoals de locatie van schildpad Hope.

Deze sieraden zijn vooral populair bij toeristen en worden vaak verkocht tijdens het bezoek van cruiseschepen aan het eiland. De speciaal voor Ride for the Roses vervaardigde hangers worden door Kukudushi gedoneerd aan de stichting en zijn te koop tijdens de evenementen van de Ride in de laatste week van januari. De opbrengsten van de verkoop gaan naar de fondsen van de stichting Ride for the Roses.