Verkiezingen 2025 Donderdag deadline voor registratie partijen voor verkiezingen Redactie 21-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In aanloop naar de verkiezingen van 21 maart 2025 hebben verschillende politieke partijen op Curaçao hun kandidatenlijsten gepresenteerd. Donderdag 23 januari is de officiële deadline voor het indienen van deze lijsten bij de Kiesraad van Curaçao (KSE). Tot nu toe hebben meerdere partijen hun kandidatenlijsten openbaar gemaakt, waaronder MDDK, PAR, UP, PNP, MFK en MKP.

Movimentu Futuro Kòrsou (MFK) wordt geleid door Gilmar Pisas, die wordt vergezeld door prominente leden zoals Javier Silvania en Charles Cooper. Bij de Movementu Kousa Promé (MKP) is Giselle Rosalia voor het eerst lijsttrekker, terwijl voormalig partijleider René Rosalia een stap terugzet naar de zesde positie.

De lijst van de Movimentu Desaroyo Duradero Kòrsou (MDDK) wordt aangevoerd door Marulla Chirino, gevolgd door Sherwin Thielman en Madelyn Geurts. De partij benadrukt diversiteit met kandidaten zoals Lissette de Freitas Roque en “El Maestro Aris” Ramon Concepcion. Partido Alternativa Real (PAR) kiest opnieuw voor ervaren leiders, met Quincy Girigorie als lijsttrekker en Ana Maria Pauletta op prominente posities.

Union i Progreso (UP), onder leiding van Elvis de Andrade, presenteert een lijst van 22 kandidaten. De tweede plaats wordt ingenomen door Narciso ‘Lucho’ Rosales. De lijst van Partido Nashonal di Pueblo (PNP) wordt aangevoerd door Ruthmilda Larmonie-Cecilia, met Sheldry Osepa en Haicheline Rosinda als belangrijke namen.

Tijdens de vorige verkiezingen in 2021 wilden 17 partijen deelnemen, waarvan er uiteindelijk 13 voldeden aan de eisen om mee te doen. Slechts vijf partijen wisten zetels in het parlement te behalen. De officiële registratie van de lijsten vindt plaats bij het nieuwe gebouw van de KSE, waar partijen hun documenten moeten indienen om deelname te garanderen.