Sint Maarten Donderdag heeft Sint-Maarten nieuwe regering 23-04-2024

PHILIPSBURG – De nieuwe regering van St.-Maarten staat gepland om komende donderdag, 25 april aan te treden. Dit is twee weken later dan verwacht, meldt formateur Luc Mercelina. Na de verkiezingen van 11 januari hebben de partijen URSM, DP, NOW en PFP een overeenkomst gesloten om samen te werken. Dit werd gevolgd door een langdurig proces van informatievergaring en kabinetsformatie, dat meer dan drie maanden in beslag nam, een ongebruikelijk lange periode voor St.-Maarten.

Luc Mercelina van de URSM is voorgedragen als de nieuwe premier belast met Algemene Zaken. Andere kandidaten zijn onder anderen Veronica Webster (URSM) voor Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, en Grysha Heyliger-Marten (DP) voor Toerisme, Economische Zaken en Telecommunicatie. Daarnaast zijn er kandidaturen voor de posten van Financiën, Volkshuisvesting, Stedelijke Planning, Milieu, Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, en Justitie.

De formatie is niet zonder uitdagingen verlopen. De PFP heeft aangegeven dat het screeningsproces vol uitdagingen en frustraties zat. “Dit proces heeft aangetoond dat er een specifieke wet moet komen voor de screening van ministers”, aldus een verklaring van de partij. PFP streeft ernaar een wetsvoorstel in te dienen dat de ethische normen waaraan kandidaat-ministers moeten voldoen, zal verduidelijken.