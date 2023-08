Donderdag Tula leeft! – documentaire en concert met Izaline Calister

Geschatte leestijd: 2 minuten

Zangeres Izaline Calister nodigt musicus/theatermaker Thijs Borsten uit de Ruta di Tula te lopen. Deze route liep de nationale held Tula tijdens de grote slavenopstand op 17 augustus 1795.

Tijdens de tocht ontmoeten Izaline en Thijs artiesten, musici, historici en een pastoor met wie ze praten over Tula en de invloed die hij heeft op de huidige tijd. Als dank spelen Izaline en Thijs voor iedere gast een bijpassend lied.

Tula is het gezicht van de grootste slavenopstand op Curaçao. Zijn leven lang leeft en werkt hij in erbarmelijke omstandigheden op plantage Knip. Op 17 augustus 1795 besluit hij samen met ongeveer vijftig andere tot slaaf gemaakten het werk neer te leggen en in opstand te komen.

Als ze bij plantage-eigenaar Casper Lodewijk van Uytrecht geen gehoor vinden, trekt de groep richting de hoofdstad om te protesteren bij de gouverneur. Onderweg komen ze langs andere plantages, waarbij steeds meer tot slaaf gemaakten zich bij hen aansluiten en de groep uitgroeit tot zo’n tweeduizend strijders.

Uiteindelijk moet deze vrijheidsstrijder zijn moed en leiderschap met de dood bekopen, net als veel van zijn volgelingen. De opstand is later uitgegroeid tot een nationaal symbool van eigenwaarde op Curaçao. In 2010 is Tula uitgeroepen tot nationale held van Curaçao.

De documentaire is donderdag 17 augustus, de dag van de herdenking van Tula’s opstand, om 23.15 uur te zien bij de NTR op NPO 2. Aansluitend is op NPO 2 extra, rond middernacht, het concert bij deze documentaire te zien, opgenomen op plantage Zuurzak op Curaçao, als ontknoping van Tula’s reis.