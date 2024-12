Suriname Dood Desi Bouterse leidt tot onderzoek en verdeeldheid Redactie 25-12-2024 - 2 minuten leestijd

Lijkauto voert Bouterse af | Foto: screenshot NOS

PARAMARIBO – Het stoffelijk overschot van de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse, die gisteren overleed, is door het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor politieonderzoek. Het onderzoek richt zich op de doodsoorzaak en de plek waar Bouterse is overleden, bevestigt een woordvoerder van het OM in Paramaribo. Ondertussen blijft de dood van Bouterse de samenleving verdelen, mede door zijn omstreden verleden.

De weduwe van Bouterse, Ingrid Bouterse-Waldring, heeft via sociale media om rust gevraagd. In een bericht op Facebook bedankt zij voor de betoonde steun, maar verzoekt zij om geen condoleancebezoeken aan huis.

De overleden ex-legerleider laat een complexe nalatenschap achter. Bouterse werd in 2023 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien tegenstanders van zijn regime werden geëxecuteerd. Hoewel hij sindsdien voortvluchtig was, blijft de herinnering aan zijn daden levendig.

De Amerikaanse advocaat Reed Brody, die betrokken was bij het proces tegen Bouterse, benadrukte dat zijn veroordeling een overwinning was voor de slachtoffers en hun families. “Bouterse zal de geschiedenis ingaan als een veroordeelde moordenaar,” schreef Brody.

In Nederland, waar een grote Surinaamse gemeenschap woont, heeft premier Dick Schoof geen condoleance aangeboden. In plaats daarvan sprak hij steun uit voor de nabestaanden van de slachtoffers en riep hij samen met de Surinaamse president Chan Santokhi op tot kalmte. Schoof benadrukte dat de dood van Bouterse uiteenlopende emoties oproept, maar wees op de noodzaak van “rust en waardigheid”.

De relatie tussen Bouterse en Nederland was jarenlang gespannen, mede door zijn veroordeling in 1999 voor betrokkenheid bij een cocaïnesmokkel en zijn retoriek tegen de voormalige kolonisator. Zijn dood markeert het einde van een tijdperk, maar laat een samenleving achter die nog steeds verdeeld is over zijn nalatenschap.

De komende dagen zal het onderzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie naar de precieze omstandigheden van Bouterses overlijden meer duidelijkheid moeten verschaffen. Voor nu blijft zijn dood een bron van discussie en emotie, zowel in Suriname als in Nederland.

