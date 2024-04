Politie en Justitie Dood lichaam aangetroffen in auto Redactie 2024-04-03 - 0 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Gisterenmiddag heeft de politie in Souax een lichaam aangetroffen in een auto voor een huis. Het voertuig was op slot en van buitenaf was te zien dat er vliegen rond het lichaam vlogen.

Brandweerassistentie was nodig om de auto te openen door een raam te breken. Volgens de eerste bevindingen was de persoon al enige dagen overleden. Een arts heeft ter plaatse een natuurlijke dood vastgesteld.