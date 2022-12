WILLEMSTAD – De jongen die gisternacht werd doodgeschoten in Soto is de 32-jarige Shurvey Chanél Delando. Dat maakt de politie bekend.

Een buurtbewoner hoorde de schoten en zag een man bewegingsloos liggen achter de kerk in de kaminda Serapio Pinedo, hij had drie schotwonden. Even daarvoor was hij nog gezien in een snèk, waarna hij terugliep naar huis.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Ook mensen die hem die avond gezien hebben wordt gevraagd 917 te bellen of anoniem op 108.