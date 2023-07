Doodgeschoten man Vlaardingen is Curaçaose Farchentley Wawoe

VLAARDINGEN – De man die in Vlaardingen omkwam bij een schietpartij is de 30-jarige Curaçaose Farchentley Wawoe. Verschillende bronnen bevestigen dit aan Boevennieuws. Opmerkelijk genoeg werd Wawoe vorig jaar vrijgesproken van de afpersing van één miljoen bitcoins van voetbaltrainer Najim N.

Maandagmiddag, kort voor 18.00 uur, werd Farchentley Wawoe neergeschoten op een parkeerplaats aan de Johannes van Bijnenstraat in Vlaardingen. Omstanders beweren dat er een ruzie aan de schietpartij voorafging.

Velen in de buurt waren getuige van het geweld, inclusief kinderen die op dat moment buiten aan het spelen waren. Het slachtoffer werd onmiddellijk gereanimeerd door twee omstanders, maar helaas mocht medische hulp niet meer baten.

Beelden

Kort na het incident kon de politie een 17-jarige jongen arresteren op de galerij van een nabijgelegen flat. Deze jongen is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Er verschenen al snel beelden waaruit blijkt dat meerdere personen bij de schietpartij betrokken waren. Op de beelden van een deurbelcamera zijn schoten te horen, gevolgd door een persoon in een grijs joggingpak die wegrent in de richting van de camera, terwijl een auto snel van de parkeerplaats wegrijdt.

Volgens bronnen van Boevennieuws is het slachtoffer de 30-jarige Farchentley Wawoe uit Vlaardingen. Hij is afkomstig van Curaçao en heeft in het verleden meerdere veroordelingen gehad voor gewelddadige misdrijven en drugsgerelateerde delicten.

Vorig jaar stond hij terecht voor de afpersing van Najim N. De voetbaltrainer werd bedreigd en moest 1 miljoen euro aan Bitcoins overmaken naar de afpersers. Uiteindelijk werd Wawoe vrijgesproken, maar een medeverdachte kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd.

Vrijspraak

De woning van Najim N. aan de Hoflaan in Vlaardingen werd op 3 augustus 2021 beschoten. De voetbaltrainer was later nog tweemaal het doelwit van aanslagen. In maart 2022 werd het pand beschadigd door een vuurwerkbom, en afgelopen april gebeurde dit opnieuw.

Op 18 augustus 2021, vijftien dagen na de beschieting, ontving Najim N. berichten waarin hij werd afgeperst. De berichten werden verstuurd door de 20-jarige M.C. uit Schiedam, die in december 2021 hiervoor werd veroordeeld.

Het Bitcoinadres waar het geld naartoe moest worden overgemaakt, was eigendom van Farchentley Wawoe. Hij had het een dag eerder naar een van de telefoons gestuurd die de politie vond. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van acht maanden tegen hem, maar de rechtbank sprak hem vrij.

Hij had echter eerder al een gevangenisstraf uitgezeten voor een gewelddadige overval in oktober 2019, waarbij hij samen met twee anderen een wietplantage van een Syrische teler in Landgraaf leegroofde. Ook is hij meerdere keren veroordeeld voor drugs- en geweldsdelicten.

Farchentley Wawoe is familie van Urvin Laurence ‘Nuto’ Wawoe, die eerder dit jaar in de Dominicaanse Republiek werd gearresteerd als lid van de Curaçaose bende No Limit Soldiers. In april werd hij samen met Dennis G. en Terence de V. aangehouden. Urvin Laurence Wawoe had een YouTube-kanaal genaamd Tru2Tru, waarop hij te zien was terwijl hij geld uitdeelde aan jongeren en kinderen in de Dominicaanse Republiek.

Op de sociale mediakanalen van Farchentley Wawoe is ook Tru2Tru te vinden. Verschillende mensen reageren online met de woorden “No Limit” als reactie op het overlijden van de 30-jarige Vlaardinger.

Dit bericht kwam tot stand in samenwerking met Boevennieuws.pro

Het onderzoek naar de precieze aanleiding van de schietpartij is nog gaande. Buurtbewonersmelden dat de 17-jarige jongen net uit school kwam op het moment van de schietpartij en er slechts bij stond. De daadwerkelijke schutter zou zijn ontsnapt in een auto. De politie heeft bevestigd dat de 17-jarige jongen niet de schutter is, maar zijn rol wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen.