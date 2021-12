Doodsoorzaak ongeluk Julianabrug nog niet duidelijk

9 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Bij het ongeluk van de talud van de Julianabrug, afgelopen vrijdag, is de doodsoorzaak van de passagier nog onduidelijk. Die was namelijk even daarvoor neergeschoten bij een schietpartij in de wijk Kintjan.

De auto was met spoed op weg naar het CMC, maar crashte bij de afrit van de brug. De auto reed door de tonnen met zand die daar staan en kwam beneden terecht op de Arubastraat. Het slachtoffer is de 26-jarige Jose Miguel Marte Peguero uit de Dominicaanse Republiek.



Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures