Door de ogen van de Koning: podcast over tien jaar Koningschap

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander viert zijn tienjarig Koningschap met een nieuwe podcastserie genaamd ‘Door de ogen van de Koning’.

Elke week zal de Koning met voormalig radiomaker Edwin Evers terugblikken op een jaar sinds zijn inhuldiging in 2013 tot aan het begin van 2023. In de laatste aflevering wordt er zelfs vooruitgekeken.

De gesprekken vinden plaats in de werkkamer van de Koning op Paleis Huis ten Bosch en gaan over zijn werkzaamheden als staatshoofd.

De Koning zegt in de podcast: “Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast. Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan.”

Tonny Media heeft deze podcast geproduceerd in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst. De eerste drie afleveringen worden vandaag 6 april gelanceerd en zijn te beluisteren op diverse podcastapps zoals Spotify, Apple Podcast

Vandaag, 6 april verschijnen de volgende drie afleveringen:

2013 Inhuldiging – ‘Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen?’

2014 MH17 – ‘Hier kun je je onmogelijk op voorbereiden’

2015 Thuisgevoel – ‘Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, ongeacht afkomst, achtergrond, herkomst…’