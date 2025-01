Nieuws Curaçao Door rood: Curaçao betaalt de hoogste prijs Dick Drayer 22-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een dodelijk ongeval, veroorzaakt door een bestuurder die door rood reed, markeerde gisteren het eerste verkeersslachtoffer van 2025 op Curaçao. Het is een tragische herinnering aan een alarmerend probleem dat al te lang voortwoekert: het massaal negeren van verkeersregels, met name het door rood licht rijden. Dit is geen incident meer, maar een diepgewortelde gewoonte die levens kost.

Curacao.nu filmde vijf minuten bij meerdere stoplichten in de stad, en de beelden laten een schokkend patroon zien: bestuurders die zonder enige aarzeling rode lichten negeren. Het is een probleem dat niet alleen de veiligheid van onschuldige verkeersdeelnemers ondermijnt, maar ook het vertrouwen in de handhaving van de verkeersregels.

De politie staat machteloos. Zonder een wettelijke basis voor kentekenaansprakelijkheid – een regeling waarbij de eigenaar van een voertuig verantwoordelijk wordt gehouden voor overtredingen – kunnen overtreders enkel bij heterdaad worden aangepakt. Foto’s van verkeersovertredingen blijven nutteloos bewijs, terwijl de politiek weigert om in te grijpen.

Het is tijd dat de verantwoordelijke politici stoppen met wegkijken en hun plicht doen om de veiligheid op onze wegen te waarborgen. Het levert de landskas ook nog geld op.

Elke dag zonder actie is een dag waarop meer levens op het spel staan. Het bloed van de slachtoffers kleeft niet alleen aan de handen van de overtreders, maar ook aan een systeem dat weigert om effectief op te treden.

Wij roepen de politiek op: maak van kentekenaansprakelijkheid een prioriteit in de wegenverkeerswet. Zolang dit niet gebeurt, blijft Curaçao betalen met de hoogste prijs: mensenlevens.