Door VS gezochte drugshandelaar nieuwe Venezolaanse olieminister

Willemstad – De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft voormalig vicepresident Tareck El Aissami benoemd tot minister van Olie.



El Aissami staat op de lijst van meest gezochte drugshandelaren in Amerika. De Amerikaanse autoriteiten kennen hem een belangrijke rol toe in de internationale drugshandel, waarbij een groot deel in de Verenigde Staten belandt.



Maduro kondigde ook aan dat de nieuwe baas van het staatsoliebedrijf PDVSA Asdrúbal José Chávez wordt. Hij is een neef van Maduro’s voorganger Hugo Chávez, die in 2013 overleed.