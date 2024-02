Doornbosch: Klok kan niet worden teruggedraaid op nieuwe valuta, die komt eraan

PHILIPSBURG – De klok kan niet worden teruggedraaid bij de introductie van de nieuwe Caribische gulden voor de monetaire unie van Sint-Maarten en Curaçao. De productie van de nieuwe munt, die op 31 maart 2025 wordt geïntroduceerd, is gestart, zegt Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).

De president van de Centrale Bank verstrekte de informatie tijdens een interview met The Daily Herald op het CBCS-kantoor op Sint-Maarten in Philipsburg. Er werd hem gevraagd of de invoering kan worden stopgezet gezien de negatieve reacties van tegenstanders die de noodzaak van de introductie van een nieuwe munt niet inzien.

Crane Coin, Royal Canadian Mint produceert en levert de nieuwe munt, waarvan de productie wordt gefinancierd door de Centrale Bank voor een bedrag van vijftien miljoen gulden. De Centrale Bank is een samenwerking aangegaan met Crane Coin en de Royal Canadian Mint om (respectievelijk) de bankbiljetten en munten voor nieuw geld te produceren en te leveren.

Doornbosch vertelt de krant dat de bestaande gulden-valuta moet worden bijgewerkt gezien de verouderde veiligheidskenmerken, waardoor vervalsing gemakkelijker wordt, en merkt op dat de Centrale Bank een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een veilig betalingssysteem.

“Het bankbiljet is versleten en er vindt nog steeds vervalsing plaats op Sint-Maarten. Het is niet meer up-to-date, dus eigenlijk zijn de bankbiljetten en munten bijna op, omdat ze naar de versnipperaar gaan als ze niet meer van voldoende kwaliteit zijn”, legt hij uit.

Hij maakte duidelijk dat de Centrale Bank de besluiten van de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten uitvoert en zinspeelt op de dertien jaar die nodig waren om de wet uit te voeren om de gulden te behouden en te besluiten niet te dollariseren.

“Kunnen we nog terugkeren? De realiteit is dat we de bankbiljetten al hebben besteld. Het geld is uitgegeven”, zegt hij.

Dollarisering

Maar de deur naar dollarisering is niet gesloten. “Het geld is uitgegeven, maar je kunt uiteraard nog steeds een beslissing nemen over dollarisering. De regering heeft niet het besluit genomen dat zij niet wil dollariseren; ze zeggen alleen dat we in de tussentijd wat andere bankbiljetten en munten nodig hebben en we kunnen niet wachten tot deze discussie is opgelost, want als je uiteindelijk wilt dollariseren, moet je een fatsoenlijke discussie hebben over hoe”, aldus Doornbosch.

Hij voegt eraan toe: “We kunnen de klok niet terugdraaien. Dit gaat dus gebeuren. We hebben de internationale organisaties ook geïnformeerd dat de ISO [valuta] code gaat veranderen. Het betalingssysteem is iets dat internationaal met elkaar verbonden is, omdat je ook je buitenlandse leveranciers wilt betalen. Ze hebben nu dus een nieuwe ISO-code in hun systeem voor volgend jaar. Dit zal niet veranderen en het is aan de regeringen om te beslissen wat in de toekomst het juiste monetaire wisselkoersregime zal zijn.”