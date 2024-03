Economie Doorvaart Panamakanaal weer opgevoerd na droogteperiode Redactie 2024-03-23 - 2 minuten leestijd

PANAMACITY – Na een langdurige droogteperiode en beperkte doorvaartmogelijkheden kan het scheepvaartverkeer door het Panamakanaal eindelijk opgelucht ademhalen. De Panama Canal Authority heeft aangekondigd dat het aantal dagelijkse doorvaarten deze week geleidelijk wordt verhoogd. Door de extreme droogte was de waterstand in het Gatun-meer, essentieel voor de bediening van de zeesluizen, naar een kritisch laag niveau gezakt. Hierdoor moest het aantal afvaarten worden gehalveerd, van 36 naar achttien zeeschepen per dag, wat leidde tot lange wachttijden.

Elke passage door het kanaal vereist gemiddeld 190 miljoen liter water, een hoeveelheid die door de droogte niet meer gegarandeerd kon worden. Dit had niet alleen vertragingen tot gevolg, maar ook extra kosten voor schepen die voorrang wilden kopen om hun bederfelijke ladingen te vervoeren. De beperkingen in de doorvaart hebben de Panama Canal Authority meer dan een miljard dollar aan inkomsten gekost.

Dankzij het aanbreken van het regenseizoen, hoewel de regenval nog niet op het gebruikelijke niveau is, kan het aantal doorvaarten weer worden opgeschroefd naar de normale situatie. Maar de Panama Canal Authority waarschuwt dat, indien de regenval stagneert, nieuwe ingrepen noodzakelijk kunnen zijn. Bovendien blijven de beperkingen met betrekking tot de diepgang van de schepen voorlopig van kracht.

Sinds april is er een maximale diepgang van 44 voet ingesteld, in plaats van de gebruikelijke 50 voet, waardoor schepen minder lading kunnen vervoeren. De extra kosten hiervoor worden doorberekend aan de verladers. Ook worden er hoge bedragen betaald voor voorrang bij de passage, soms oplopend tot vier miljoen euro. Het alternatief voor schepen is een lange omweg via Kaap Hoorn, de zuidpunt van Zuid-Amerika.