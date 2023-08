Douane Curaçao vergadert vanochtend onder werktijd

WILLEMSTAD – Het douanepersoneel van Curaçao komt vanochtend tijdens werktijd samen voor een vergadering bij het vakbondsgebouw van Abvo. Ook leden van vakbond StRAF worden daar verwacht.

De douanebeambten willen opheldering over verschillende zaken waar ze zich zorgen over maken, zoals het Landsbesluit Douane en de bevorderingen die minister van Financiën Javier Silvania regelmatig op zijn sociale media plaatst. De leden willen duidelijkheid over wie er precies bevorderd zijn of worden.

Raymond Margaritho van Abvo legt uit: “Ze willen weten wie er bevorderd zijn of worden, maar het personeel ontvangt officieel geen bericht hierover. De informatie zou niet geheim moeten zijn.” Ook klagen de ambtenaren over gebrekkige communicatie tussen de posten.

Gisterochtend verzamelde een groep van ruim dertig douanebeambten zich bij het Abvo-gebouw om hun zorgen te uiten. Vanochtend komt iedereen om 07.30 uur weer samen voor een informatieve ochtend om alle argumenten te bespreken. “Daarna volgt om 09.30 uur een vergadering met het managementteam”, aldus Margaritho.