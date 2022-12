Douane haalt 15 miljoen gulden OB op bij invoer

WILLEMSTAD – De douane heeft in november een recordbedrag van bijna vijftien miljoen gulden geïnd aan omzetbelasting bij invoer. Het vorige record stamt uit december 2021 met iets meer dan dertien miljoen gulden. Historisch gezien is de maand december altijd de maand het de hoogste OB-opbrengsten bij invoer.

Ondanks dit record werd er in november in totaal minder belasting binnengebracht dan begroot. Dat is dit jaar voor het eerst. In totaal is 83 miljoen ontvangen terwijl ruim 84 miljoen was begroot. De voornaamste oorzaak van de per saldo lagere opbrengsten is dat in de maand november bijna zestien miljoen gulden aan belasting is terugbetaald.

Hoewel de belastingopbrengsten in zijn totaliteit over de maand november dus iets lager zijn dan begroot, zijn de belastingopbrengsten over 2022 als geheel nog steeds ruim 158 miljoen gulden hoger dan begroot en ook aanzienlijk hoger dan de opbrengst over voorgaande jaren.