Douane Hato wast handen in onschuld om lange wachtrijen op Hato

WILLEMSTAD – De lange wachttijden en rijen bij de aankomsthal van de Hato luchthaven in Curaçao zijn niet het gevolg van douanecontroles, maar worden veroorzaakt door de ontoereikende infrastructuur. Dit benadrukt Douane Curaçao in een reactie op klachten over veelvuldige vertragingen, waarop zaterdag 9 december geen uitzondering was.

Op die dag landden twaalf internationale vluchten tussen 14:00 en 20:00 uur, met ongeveer 2700 passagiers. Dit aantal, exclusief reizigers uit Aruba of Bonaire, resulteerde in extreme drukte.

De aankomsthal van de luchthaven, bekend om zijn beperkte ruimte en smalle gangen, werd overspoeld met passagiers die door een taxfree winkel moeten navigeren om de luchthaven te verlaten. “De gangen zijn zo smal dat ze bij een calamiteit nauwelijks als nooduitgang kunnen dienen,” aldus een woordvoerder van de Douane.

Daarnaast veroorzaakte de gelijktijdige aankomst van koffers van meerdere vluchten extra lange rijen. In tegenstelling tot andere luchthavens in de regio, is het voor passagiers die in de rij staan niet mogelijk om de douanebalies te zien, wat misverstanden veroorzaakt over de efficiëntie van de douanecontroles, aldus de dienst.

Samen met het ministerie van Financiën, waaronder de Douane valt, zijn afspraken gemaakt om douanecontroles tijdens piekuren efficiënter te maken en lange rijen te voorkomen.

Douane Curaçao benadrukt haar rol als uitvoerende instantie, gericht op het heffen en innen van douanerechten, de bescherming van de gemeenschap, en het bevorderen en faciliteren van de economie.

Het aanpakken van infrastructuurproblemen is cruciaal voor de verdere verbetering van de passagierservaring op de luchthaven en de algehele efficiëntie van de douaneprocessen, maar valt naar eigen zeggen niet onder de verantwoordelijkheid van de Douane zelf.