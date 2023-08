Douane onderschept reiziger met grote hoeveelheid medicijnen in bagage

Geschatte leestijd: 1 minuut

WILLEMSTAD – Tijdens een intensieve controle op de luchthaven van Curaçao heeft de douane een passagier ontdekt die met een aanzienlijke hoeveelheid medicijnen in zijn bagage Curaçao probeerde binnen te komen.

Woordvoerder Luthsel Lourens van de douane van Curaçao zegt dat de zaak opviel omdat het niet alleen ging om de hoeveelheid medicijnen, maar ook het feit dat ze goed verborgen zaten in verschillende items en verpakkingen.

Volgens Lourens was dit op zich al genoeg om te suggereren dat het om een illegale situatie ging. De woordvoerder legt uit dat de douane in de loop der tijd heeft geleerd welke landen risicovol zijn als het gaat om illegale import van medicijnen of supplementen.

“Uiteraard moeten we rekening houden met het feit dat het niet altijd mogelijk is om 100% controle uit te voeren op risicovluchten. In dit verband werkt de douane samen met de Gezondheidsinspectie“, zegt Lourens.

Lourens benadrukt dat het belangrijk is om te melden dat de controles in de aankomsthal van de luchthaven niet alleen gericht zijn op belastinginning.