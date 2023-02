Douane ontdekt 697 kilo ‘Curaçaose’ cocaïne tussen batterijen in Rotterdam

WILLEMSTAD – Nederlandse Douaniers hebben gisteren 697 kilo cocaïne gevonden in een container met batterijen in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen zaten verstopt in 23 sporttassen, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

De container kwam uit Curaçao en was onderweg naar een bedrijf in Kampen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dat bedrijf vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de vondst. De cocaïne is vernietigd.