Douane vindt grote jachtspin in autocontainer

De reusachtige spin | Foto Extra

WILLEMSTAD – De schrik zat er even in, toen de douane in een container met geïmporteerde auto’s een reusachtige spin aantrof. Dierenspecialist in overheidsdienst, Stanley Ignacio werd erbij gehaald om het dier te vangen.

Het is vermoedelijk een jachtkrabspin. Die eet voornamelijk insecten, maar is niet bang om een mens een knauw te geven als ze zich heel erg bedreigd voelt.

Er zijn ruim 1200 verschillende soorten en niet elk soort is giftig. Maar springen kunnen ze allemaal, dus voorzichtigheid is geboden.

