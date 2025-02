Overheid Douaneactie op Curaçao escaleert Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De staking van douanepersoneel op Curaçao is geëscaleerd. Werknemers verzamelden zich voor de tweede dag op rij vanochtend opnieuw bij het douanekantoor in Nieuwe Haven, waar ze buiten op de trappen naar vakbondsleider Lourens van de vakbond Straf luisterden.

Volgens de vakbond voelen de douaniers zich niet gehoord door minister Javier Silvania van Financiën, die verantwoordelijk is voor de douane. De actie begon gisteren nadat de minister geen gehoor gaf aan vragen over het klimaat in het gebouw en gratificatiekwesties binnen de douanedienst. De vakbond noemt dit een gebrek aan respect voor de medewerkers.

De situatie verscherpte verder toen bekend werd dat minister Silvania wél een e-mail stuurde naar de leiding van de douane met de instructie om het beleid ‘geen werk, geen loon’ toe te passen. Dit heeft bij de werknemers kwaad bloed gezet en heeft hen ertoe aangezet de acties verder op te schalen. Dit betekent dat alle activiteiten die te maken hebben met de handel op Curaçao volledig stil komen te liggen.

