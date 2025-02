Algemeen Douanepersoneel voert actie Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Het douanepersoneel bij de Nieuwe Haven heeft gisteren opnieuw actie gevoerd. De werknemers eisen opheldering over de status van een nieuw gebouw dat voor hen bestemd is. Volgens Raymond Margaritha van vakbond ABVO wachten de medewerkers al twee jaar zonder een reactie van de douaneleiding of het ministerie van Financiën.

Het bestaande gebouw bij de Nieuwe Haven kampt met ernstige gebreken, zoals lekkages, schimmelvorming en gebarsten muren. “We zien dat minister Silvania andere gebouwen opknapt, maar de douane wordt al twee jaar genegeerd,” aldus Margaritha.

Maandagavond bleef de douane op andere locaties, zoals Punda, de luchthaven en de rechercheafdeling, operationeel. Dinsdagmorgen verzamelden alle medewerkers zich bij de Nieuwe Haven om duidelijkheid te krijgen over hun werkomgeving.

Gratificaties

Naast de slechte werkomstandigheden speelt ook onvrede over gratificaties. Andere overheidsdiensten, waaronder afdelingen binnen het ministerie van Financiën, hebben volgens Margaritha wel extra vergoedingen ontvangen, terwijl aanvragen voor douanepersoneel werden afgewezen. “De douane draagt bij aan belastinginkomsten en de medewerkers verdienen erkenning. We willen weten waarom ons die gratificatie wordt geweigerd,” stelt Margaritha.

