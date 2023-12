Dr. Da Costa Gomez uitgeroepen tot held van Curaçao 

WILLEMSTAD – Tijdens een indrukwekkende ceremonie op de Dag van het Statuut, 15 december, is het gerestaureerde standbeeld van mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez onthuld op het Gomezplein in Punda, Curaçao.

Deze gebeurtenis, rijk aan emotionele en historische momenten, markeert een eerbetoon aan een sleutelfiguur figuur in de geschiedenis van het eiland.

Dr. Maria Liberia-Peters, voorzitter van de Stichting Standbeeld mr. dr. M.F. da Costa Gomez, benadrukte in haar toespraak het belang van Dr. Da Costa Gomez in onze geschiedenis en zijn inzet voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Als speciale gastspreker deelde de voormalige premier van Aruba, Mike Eman, zijn perspectief op de significante impact van Dr. Da Costa Gomez en de banden met Aruba gebaseerd op de gezamenlijke strijd in die tijd.

De restauratie van het standbeeld werd vakkundig voltooid door Orion Engrave, die de stevige sokkel opnieuw creëerde en deze bedekte met hoogwaardig graniet. Na het patineren van het standbeeld was het resultaat een perfecte mix van kracht, elegantie en traditie, wat hun toewijding aan superieure kwaliteit en innovatie weerspiegelt.

In een inspanning om Dr. Da Costa Gomez te erkennen en te vieren, diende de Stichting Standbeeld mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez een verzoek in bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. In de petitie werd gevraagd om op 15 december, de dag van de onthulling van het gerenoveerde standbeeld, Dr. Da Costa Gomez officieel te benoemen als ‘Held van Curaçao.’

Tijdens zijn toespraak kondigde minister Sithree van Heydoorn aan dat de regering van Curaçao het verzoek van de stichting inwilligt en Dr. Da Costa Gomez officieel tot lokale held verklaart.

Aan de basis van deze beslissing ligt het feit dat Da Costa Gomez onvermoeibaar gestreden heeft voor zelfbeschikking van het volk van Curaçao. Zijn inzet voor sociale rechten, sociale zekerheid en staatsstructuur betekent dat hij voortaan elk jaar op de Dag van het Statuut zal worden geëerd en gevierd door de gehele Curaçaose gemeenschap.

Zijn verhaal moet dienen als een essentiële bijdrage aan de vorming van een eigen identiteit voor het volk van Curaçao. Zijn acties hebben aanzienlijk bijgedragen aan het emancipatieproces van de Nederlandse Antillen en ook van Curaçao. Zijn leiderschap en visie in de strijd voor rechten en gerechtigheid vormen een erfenis die we moeten bewaren voor toekomstige generaties.