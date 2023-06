Dr. Groenewoud lezing en Science Café in de Dutch Caribbean Research Week 2023

WILLEMSTAD – Twee evenementen staan op het programma van The Triangle Curaçao tijdens de Dutch Caribbean Research Week 2023 (DCRW). Deze week, georganiseerd door de NWO, vindt plaats van 26 tot 30 juni en is online te volgen. Lokaal vinden de evenementen plaats aan de Hoogstraat in Otrobanda.

Dr. Margo Groenewoud verzorgt op dinsdag 27 juni van 12.30 tot 13.30 uur een lezing met als thema ‘De Nederlandse Caribische onderzoeker als niche speler’. Tijdens deze ‘Knowledge over Lunch’ lezing vertelt Dr. Groenewoud hoe zij haar onderzoeksveld heeft verbreed van het Koninkrijk als speelveld naar de Amerika’s. Ze deelt ook haar ervaringen als Fulbright Scholar-in-Residence aan CUNY City College in New York.

Vrijdag 30 juni, van 17.00 tot 19.00 uur, is er een Science Café Happy Hour. Deze netwerkactiviteit biedt deelnemers en belangstellenden de kans om de week af te sluiten en verder te praten over wat ze online hebben gevolgd tijdens de Dutch Caribbean Research Week 2023.