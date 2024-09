Opinie Draagt Criminaliteitsfonds bij aan veiligheid inwoners Curaçao? Dick Drayer 19-09-2024 - 4 minuten leestijd

Foto: Openbaar Ministerie Curaçao

WILLEMSTAD – Het Criminaliteitsfonds speelt in 2024 een belangrijke rol in de financiering van projecten die gericht zijn op criminaliteitsbestrijding op Curaçao. Het beleidsplan van het ministerie van Justitie geeft een gedetailleerd overzicht van de middelen en prioriteiten voor dit jaar, maar de vraag blijft: in hoeverre draagt het fonds daadwerkelijk bij aan het versterken van veiligheid en rechtvaardigheid voor de inwoners van Curaçao? Laten we de cijfers en gegevens nader bekijken om dit te beoordelen.

Redactioneel commentaar

Voor het jaar 2024 heeft het Criminaliteitsfonds een totaalbedrag van 43,4 miljoen gulden beschikbaar, waarvan 29,2 miljoen geoormerkt is voor specifieke projecten. Deze projecten richten zich onder andere op het versterken van de handhaving, mobiliteit en infrastructuur van de politie, en het resocialiseren van gedetineerden. Zo wordt er bijvoorbeeld 8,3 miljoen gulden gereserveerd voor het versterken van de handhaving door het Korps Politie Curaçao (KPC) en 2,1 miljoen voor cameratoezicht.

Deze bedragen geven aan dat het Criminaliteitsfonds een serieuze financiële inspanning levert. Het fonds investeert bijvoorbeeld ook in jeugdcriminaliteitspreventie en projecten voor ex-gedetineerden, zoals het project Na Kaminda pa mi Trabou met een budget van 108.000 gulden, gericht op re-integratie in de arbeidsmarkt.

Drie pijlers

Het beleid van het fonds is gebaseerd op drie pijlers: preventie, repressie en resocialisatie. Preventie wordt als essentieel beschouwd, met een focus op bewustwording in de gemeenschap. Het ministerie investeert in programma’s zoals sport en onderwijs om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien preventieve maatregelen doorgaans effectiever zijn op de lange termijn.

Toch rijst de vraag of deze preventieve aanpak voldoende middelen ontvangt in vergelijking met repressieve maatregelen. De nadruk lijkt zwaar te liggen op handhaving en infrastructuur. Hoewel repressie nodig is om criminaliteit aan te pakken, zijn langdurige veiligheidsverbeteringen vaak te danken aan investeringen in preventie en educatie.

Resocialisatie

De resocialisatie van ex-gedetineerden is een ander belangrijk aandachtspunt. Hoewel er projecten zijn zoals het bovengenoemde Na Kaminda pa mi Trabou en mobiliteits- en leerwerkplaatsen bij de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), lijkt de omvang van de investering relatief klein. Voor ex-gedetineerden is slechts 500.000 gulden beschikbaar voor werkprojecten en re-integratie.

Het valt op dat, hoewel resocialisatie expliciet wordt genoemd als pijler van het beleid, de toewijzing van middelen aan deze projecten beperkt lijkt te zijn in vergelijking met repressieve projecten zoals de versterking van de politie en het cameratoezicht. Dit roept vragen op over de werkelijke prioriteit die wordt gegeven aan de re-integratie van ex-gedetineerden.

Stabiliteit

Een van de grootste uitdagingen waarmee het Criminaliteitsfonds kampt, is de onvoorspelbaarheid van de inkomsten. Het fonds is afhankelijk van boetes en verbeurdverklaarde goederen, wat betekent dat de geldstromen moeilijk te voorspellen zijn. Het beleidsplan stelt dat het niet mogelijk was om een meerjarenbegroting op te stellen, wat impliceert dat het fonds moeite heeft om een stabiele financiële basis te creëren voor de toekomst.

De flexibiliteit van het fonds wordt hierdoor beperkt, wat mogelijk de effectiviteit van het beleid aantast. Dit kan leiden tot onderfinanciering van cruciale projecten, vooral die gericht zijn op langetermijnoplossingen zoals preventie en resocialisatie.

Het Criminaliteitsfonds speelt zonder twijfel een cruciale rol in de criminaliteitsbestrijding op Curaçao. Met aanzienlijke investeringen in handhaving en infrastructuur, lijkt de directe bestrijding van criminaliteit hoog op de agenda te staan. Maar de vraag blijft dus of er voldoende middelen worden geïnvesteerd in preventieve en resocialiserende maatregelen, die juist op de lange termijn een groter effect kunnen hebben op het versterken van het gevoel van veiligheid en rechtvaardigheid voor alle inwoners.

Daarnaast blijft de afhankelijkheid van onzekere inkomstenstromen een risicofactor voor de continuïteit en effectiviteit van het fonds. Het is van essentieel belang dat het ministerie deze uitdagingen erkent en zorgt voor een evenwichtige verdeling van middelen, zodat niet alleen de symptomen van criminaliteit, maar ook de oorzaken worden aangepakt.

