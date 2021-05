Drastisch minder huwelijken dit jaar op Curaçao

7 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er wordt minder getrouwd op Curaçao. Drastisch minder zelfs. In 2018 waren er nog 744 paren die hun ja-woord gaven, vorig jaar was dat aantal nog maar 440.

In de eerste drie maanden van dit jaar gingen er maar 69 koppels naar Kranshi, zodat het aantal huwelijken dit jaar waarschijnlijk onder de 300 blijft.

Ook het aantal scheidingen bleef min of meer gelijk. In 2018 gingen 354 echtparen uit elkaar, vorig jaar was dat 352. Dit jaar zijn er 77 koppels uit elkaar gegaan. De verwachting is daarom dat dit jaar een daling gaat laten zien tot ongeveer 300 echtscheidingen.