Drie 19-jarige jongens gearresteerd in verband met moord op voormalige politieagent

WILLEMSTAD.- Drie 19-jarige jongens zijn gearresteerd in verband met de moord op de voormalige politieagent van St. Maarten, Van Thijs, afgelopen zondag. De arrestaties vonden gisteren plaats. Dit schrijft de Extra.

Nadat de politieautoriteiten hadden ontkend dat de man die op zondag met een schotwond bij het CMC- ziekenhuis was binnengebracht, iets te maken had met de moord op het Hariri-plein / Palu Blanku-rotonde, blijkt nu dat dat wel het geval is. De politie bevestigt dat de man die zichzelf bij het CMC meldde met een schotwond, verdacht wordt in de genoemde zaak. De verdachte man heeft de initialen A.A.A.A.S, is 19 jaar oud en geboren op Curaçao. De arrestatie vond plaats in het CMC ziekenhuis.

Gistermiddag meldden zich ook twee mannen omstreeks 17.45 uur bij het politiebureau in Rio Canario. Ze gaven uit eigen beweging hun betrokkenheid bij deze moordzaak toe. De politie heeft de twee mannen, beide 19 jaar oud en geboren op Curaçao, onmiddellijk gearresteerd. De arrestatie vond plaats in het politiebureau in Rio Canario.

Vuurwapen

Bij de aanhouding van deze laatste twee verdachten heeft de politie bij een van hen een vuurwapen in beslag genomen dat van belang is voor het onderzoek. In alle drie de gevallen zijn de drie verdachte jongens voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en na ondervraging in hechtenis genomen in afwachting van verder onderzoek.

Op 19 maart vond er een moord plaats op de Palu Blanku-rotonde, waarbij de voormalige politieagent zijn leven verloor. Hij werd in het hoofd geschoten.