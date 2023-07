Drie aanhoudingen na tweede schietpartij bij Zomercarnaval

ROTTERDAM – De politie in Rotterdam heeft drie verdachten aangehouden voor de schietpartij op de Coolsingel, waar het Zomercarnaval op dat moment aan de gang was. Een van hen is door de politie neergeschoten, nadat hij kort daarvoor zelf het vuur had geopend op iemand. Zowel de schutter als het slachtoffer is aangehouden.

Kort na het incident is een derde verdachte opgepakt ter hoogte van de Van Oldenbarneveltplaats, even verderop. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Op de Coolsingel raakten in totaal drie mensen gewond. Naast de schutter en zijn slachtoffer is ook een vrouw die alles zag gebeuren gewond geraakt. Zij probeerde geschrokken weg te rennen en is daarbij gevallen.

Eerder schietincident

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is nog niet bekend. De organisatie van het Zomercarnaval heeft het programma uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd na de schietpartij.

Het was niet het eerste schietincident op de Coolsingel die dag. Aan het einde van de middag loste een man ook al eens een of meerdere schoten. In tegenstelling tot ’s avonds raakte hierbij niemand gewond en is er nog niemand opgepakt.

Ook op de Witte de Withstraat, een van de uitgaansstraten van Rotterdam, was afgelopen avond nog een geweldsincident. Rond 22.45 uur kregen twee mannen daar ruzie, waarbij één van hen is neergestoken. Het slachtoffer, een 29-jarige Rotterdammer, is naar het ziekenhuis gebracht.