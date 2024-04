Nieuws Curaçao Drie agenten verdacht van moord met voorbedachte rade op overvallers Dick Drayer 20-04-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto - Èxtra

WILLEMSTAD – De twee politieagenten van een Speciale Eenheid en een lid van de VKC, die verdachte zijn in een achtervolgingszaak met dodelijke afloop wordt moord met voorbedachte rade ten laste gelegd. Dat bleek gisteren bij de eerste pro forma zaak. De drie worden ook beschuldigd van het schieten op de twee andere inzittenden van de auto samen met het slachtoffer, wat neerkomt op een poging tot moord.

Een vierde verdachte, de 53-jarige teamleider D.E. wordt beschuldigd, van het vervalsen van documenten in de periode van 4 oktober tot september 2021, door bewijzen van het incident te wijzigen of te vervalsen.

Hij wordt ook beschuldigd van het opstellen van een meldingsformulier voor agent Y.B. op 4 oktober 2021, waarin hij een valse situatie schetste, waarbij werd aangegeven dat de agenten handelden uit zelfverdediging, waardoor de schietpartij gerechtvaardigd leek.

Het incident vond plaats op 27 september 2021, toen drie mannen een gewapende overval pleegden op een Chinees etablissement aan de Dr. Maalweg. Ze namen geld en andere items mee voordat ze vluchtten in een voertuig.

Kort na de overval startte de politie een achtervolging, waarbij op het vluchtende voertuig werd geschoten. Het voertuig crashte vervolgens op de kruising bij Hanenberg, waarbij één van de inzittenden, Z. Nicasia, om het leven kwam.

Tijdens het onderzoek rezen er vragen over de overeenkomst tussen het scenario op de plaats van het ongeluk en de beschrijvingen van de politie. Het onderzoeksteam van de Landsrecherche stelde vast dat er mogelijk bewijsmateriaal was gemanipuleerd, waaronder het oprapen van kogelhulzen door agenten, wat in strijd is met het protocol.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de Curaçaose politie in opspraak is naar aanleiding van het gebruk van vuurwapen geweld, maar niet alle incidenten worden door het OM onderzocht. In 2018 verloor een kruimeldief zijn leven op de Bramendiweg toen hij wilde vluchten en door drie kogels in zijn rug werd geraakt. Hij zou ook een wapen bij zich hebben, maar dat bleek niet het geval. De auto die hij had gestolem, was van een politieagent.