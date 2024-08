Sint Maarten Drie Arrestaties in onderzoek naar stemmenkopen op Sint-Maarten Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De Nationale Recherche heeft vandaag drie verdachten gearresteerd in een onderzoek naar stemmenkoop op Sint-Maarten. De verdachten zouden betrokken zijn bij een criminele organisatie die stemmen probeerde te kopen, met als belangrijkste begunstigde een lid van het parlement van Sint-Maarten.

Op dezelfde dag doorzocht de recherche, onder leiding van de rechter-commissaris, het kantoor van de betrokken parlementariër in het parlementsgebouw. De zoektocht en arrestaties maken deel uit van een lopend onderzoek dat zich richt op de periode rond de parlementsverkiezingen van januari 2024.

Stemmenkoop is een ernstig misdrijf dat de integriteit van verkiezingen ondermijnt en corruptie in de hand werkt. Dit onderzoek heeft tot doel de integriteit, eerlijkheid en fundamenten van het democratisch proces te waarborgen.

De autoriteiten sluiten verdere arrestaties en doorzoekingen niet uit. Het onderzoek, dat de codenaam ‘Aconitum’ draagt, wordt uitgevoerd door de Nationale Recherche onder het gezag van het Openbaar Ministerie Sint-Maarten. De Nationale Recherche specialiseert zich in het onderzoeken van criminele activiteiten binnen de overheid, met een bijzondere focus op ambtenaren.

Het onderzoek is nog gaande. Personen die benaderd zijn met aanbiedingen om hun stem te verkopen of die weten van iemand die probeert stemmen te kopen of verkopen, worden opgeroepen om dit te melden via de anonieme tiplijn van de KPSM op nummer 9300.

