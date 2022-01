Drie corona-patiënten overleden in het ziekenhuis op Curaçao

15 Gedeeld

Drie patiënten hebben hun strijd tegen corona moeten opgeven vandaag, zij overleden in het CMC. Het totaal aantal mensen dat bezweken is aan het virus sinds het begin van de pandemie is 197.

In de intensive care werden liggen nu tien mensen, twee meer dan gisteren. Op de covid-afdeling liggen 24 patiënten.

De daling van het aantal nieuwe besmettingen zette vandaag niet door ten opzichte van de vorige dagen. 691 mensen werden positief getest, 284 meer dan gisteren. 179 mensen mochten hun isolatie beëindigen, waardoor het aantal actieve corona-cases net boven de grens van 9.000 steken.

Aruba

Het aantal besmettingen neemt na één dag daling ook weer toe op Aruba. Vandaag werden 710 mensen positief getest op covid-19, ruim tweehonderd meer dan gisteren.

Het aantal actieve cases daalde wel – van bijna 3.700 naar iets meer dan 3.300, omdat er meer dan duizend mensen hun isolatieplek mochten verlaten. Zij hebben geen covid-symptomen meer en zijn ook niet meer besmettelijk.

Eén patiënt mocht de intensive care verlaten, daar liggen nu nog vier mensen met covid19. Op de covid-afdeling liggen twintig patiënten, net zoveel als gisteren.

Bonaire

Op Bonaire steeg het aantal nieuwe besmettingen ook, zij het licht. Er kwamen vandaag 96 positief geteste mensen bij. Het aantal actieve cases net als op Aruba wel, van 824 gisteren naar 787 vandaag. De daling wordt veroorzaakt door het ontslag van 133 mensen uit isolatie.

In het ziekenhuis liggen vier patiënten met covid-19, een meer dan gisteren.