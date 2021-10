Drie coronadoden in het CMC

26 Gedeeld

Archieffoto boven: Dick Drayer

Drie coronapatiënten op de intensive care van het CMC zijn vandaag overleden aan de gevolgen van het virus. Daarmee komt het totaal aantal doden op Curaçao op 168 mensen.

Er liggen nu nog negentien patiënten in het ziekenhuis met Covid19, van wie negen op de intensive care.

Eerder maakte het ziekenhuis bekend dat bijna 94 procent van de patiënten die de afgelopen twee maanden zijn opgenomen in het CMC niet gevaccineerd zijn waren. Daarmee legt de groep ongevaccineerden zware druk op de zorg.

Vandaag

Vandaag werden 34 nieuwe coronacases geregistreerd op een totaal van bijna 1800 testen. De testratio komt daarmee op bijna twee procent. Iets hoger dan de afgelopen dagen.

48 patiënten mochten uit isolatie komen. Een deel daarvan is nog niet beter en moet revalideren. Het aantal besmette mensen dat nog in isolatie zit bedraagt 334. Dat is 17 minder dan gisteren.