Drie Coronapatiënten overleden in het CMC

Drie patiënten zijn vandaag overleden in het CMC aan de gevolgen van Covid19 overleden. Het totaal aantal doden is 85. Dat is inclusief twee patiënten die eerder thuis zijn overleden, maar pas vandaag aan de statistieken zijn toegevoegd.

95 mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie 37 op de intensive care. In Aruba liggen ook nog negen patiënten uit Curaçao. die daar eerder naartoe zijn overgebracht.

96 mensen kregen vandaag een positieve uitslag op hun covidtest. Daarvan zijn er 764 afgenomen. Een testratio derhalve van 12,5 procent.

Het aantal actieve besmettingen is 3437, dat zijn 176 mensen minder dan gisteren.